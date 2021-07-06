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Штрафы, долги по ЖКХ и кредитам разрешили списывать с банковских карт: Подробности

06 июля 2021, 13:09

Штрафы, долги по ЖКХ и кредитам разрешили списывать с банковских карт: Подробности

С сегодняшнего дня, 6 июля, в Украине вступили в силу изменения по автоматизированному аресту средств должников на счетах в банках. Теперь штрафы и долги могут списывать с банковских карт, передает «РБК-Украина».

Министерство юстиции приказом № 1061/5 от 23 марта 2021 года расширило процедуру автоматического ареста счетов и списания средств не только неплательщиков алиментов, но и других должников, в том числе, по кредитам, коммунальным услугам, зарплатам, штрафам и так далее. Главное условие – наличие решения суда и требования государственных или частных исполнителей.

Приказ начинал действовать 6 апреля, но в нем предусматривалась норма об отсрочке на три месяца, чтобы все органы успели подготовиться к введению новой системы.

На сегодня по требованию исполнителей могут списать долги с карт следующих банков: «ПриватБанк», «Таскомбанк», «Универсал Банк» (monobank), «Окси банк», «Банк Восток», «Индустриалбанк», «ПроКредит Банк». Система автоматического списания долгов пока запущена в тестовом режиме, но в дальнейшем к ней присоединятся все банки.

Арест и списание средств распространяется только на объем задолженности, которая подтверждена решением суда. Но в сумму списания также могут войти исполнительные и судебные сборы, расходы на исполнительные издержки, штрафы и пени по просроченным долгам.

Кроме того, арест и списание могут быть наложены и на счета, на которые поступают пенсия, зарплата, стипендия, социальная помощь.

Чтобы предотвратить списание средств, необходимо погасить задолженности. Это можно сделать разными способами, в том числе в разделе «Услуги/исполнительные производства» в электронном сервисе «Дія».

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