Заседание политподгруппы ТКГ с новым модератором не состоялось. Украинская делегация вышла из «комнаты переговоров»

Заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в очередной раз было сорвано из-за участия представительницы группировки «ДНР» Майи Пироговой, которая осуждена в Украине за терроризм.



Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.



Сегодняшнее заседание стало первым для Сильвии Берманн — нового модератора в политподгруппе от ОБСЕ. Она объявила заседание формальным, что предусматривает подключение к дискуссии представителей ОРДЛО от Украины и членов «ДНР/ЛНР». Гармаш заявил, что на это ее спровоцировал представитель РФ Алексей Дмитриевский, воспользовавшийся неопытностью Берманн в переговорах ТКГ.



«После недолгого замешательства, в Донецке все-таки решили сорвать начавшийся диалог и втащили, так сказать, в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность. Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной "комнаты переговоров". Впоследствии вышли и все остальные», — рассказал Гармаш.



По его словам, Берманн оказалась в неловкой ситуации: «Фактически, Дмитриевский подставил ее своей провокацией».



Во время онлайн-встречи политподгруппы Берманн объявила, что сохранит практику модерации консультаций, которая существовала во время ее предшественников.



«То есть, не спрашивать, кто они и кого и з членов ТКГ представляют. Хотя в Комплексе мер прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ", а на сегодняшний день "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ», — прокомментировал Гармаш.

В Украине Пирогова заочно приговорена к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.



Из-за ее присутствия на видеоконференциях политподгруппы ТКГ весной этого года переговоры несколько раз срывались.



Украинская сторона обращалась к ОБСЕ с просьбой удалить из группы приглашенную российской стороной «экспертку» из Донецка Майю Пирогову.