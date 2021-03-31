Осужденная в Украине за терроризм Майя Пирогова, которую группировка «ДНР» привлекала в качестве «экспертки» к заседаниям на Минской площадке 16-17 марта, не участвовала во встрече политической подгруппы Трехсторонней контактной группы 30 марта.



В своем Telegram она заявила, что была госпитализирована: «Очень жаль, что не удалось сегодня (30 марта, — ред.) лицезреть членов украинской делегации, но диабет не шутка, можно свалиться и на подъёме», — написала она, добавив видеозапись с больничной палаты.



Эту информацию «Новостям Донбасса» подтвердил советник главы Офиса президента и украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович: «Майя Пирогова была в больнице, экстренно госпитализирована. Если бы она присутствовала (на заседании, — ред.), я думаю, были бы проблемы».



В то же время, Арестович уверен, что Пирогова находится в здравии, а ее отсутствие объясняется желанием российской стороны достичь результатов в политподгруппе. По его словам, на заседании 30 марта стороны существенно продвинулись в согласовании «Плана совместных шагов по Донбассу».



«Мне кажется, что она не очень госпитализирована. Скорее всего, российской делегации нужно было продвижение и пришлось срочно "госпитализировать" Майю Пирогову», — считает он.

На заседании политподгруппы 16 марта украинская делегация попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную российской стороной «экспертку» из Донецка Майю Пирогову. На следующий день, 17 марта, переговоры в политподгруппе не состоялись, так как украинская делегация покинула заседание из-за участия Пироговой.



В Украине Пирогову заочно приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.