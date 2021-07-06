МИД приветствует резолюцию ПА ОБСЕ по агрессии РФ в Крыму и на море

МИД приветствует принятую Парламентской ассамблеей срочную резолюцию «О дестабилизирующем наращивании военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море». Об этом говорится в комментарии ведомства.



Резолюция была инициирована делегацией Верховной Рады в ПА ОБСЕ.



В документе ПА ОБСЕ призвала РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма, вывести свои войска, оружие, военную технику, из оккупированного полуострова, прекратить постоянные кампании по призыву. Также от РФ потребовали снять все ограничения свободы судоходства в Черном море, Азовском море и через Керченский пролив.



«Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ», — отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.