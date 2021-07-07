СНБО ввел санкции против 100 украинцев из списка Минфина США

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в действие санкции против 100 украинских граждан, которые находятся под санкциями министерства финансов США. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «24-му каналу».



При этом Данилов пояснил, что «всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Из них 130 находятся под ограничительными мерами министерства финансов США, а 4 под санкциями Государственного департамента США».



Из 130-ти человек трое умерли, еще 27 остаются на проверке, остальные – уже под санкциями СНБО.



По словам Данилова, СНБО санкции ввел 18 июня.



В начале июня Данилов сообщил о том, что СБУ проверят 134 гражданина Украины, которые находятся под санкциями США.



Среди них находится и украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который попал под ограничительные меры Госдепа США 5 марта из-за причастности к коррупции. Санкции в Украине против него не введены.



Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.