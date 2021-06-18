СНБО ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и бизнесмена Павла Фукса

Совет национальной безопасности и обороны вводит полный пакет санкций против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Об этом по итогам заседания в пятницу сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.



Он отметил, что санкции против Павла Фукса были введены из-за ситуации с «Голден Деррик». Данилов пояснил, что речь идет о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать 19 марта этого года. По его словам, эти 19 компаний были зарегистрированы 6 декабря 2018 года одним человеком по одному адресу в городе Александрия Кировоградской области.



«И через очень короткое время этот человек получил 19 лицензий на углеводороды... Речь идет о лицензиях, которые человек получил за один день. Вы знаете, что эта компания подала в суд на указ президента», – добавил секретарь СНБО.



«Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы на этом настаивали на наших заседаниях, и сегодня как результат проверок против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный пакет санкций, которые мы можем применить согласно нашего законодательства, именно за участие в этих процессах», – сказал Данилов.



Кроме того, сообщил он, полный пакет санкций был введен в отношении Дмитрия Фирташа. «Сегодня были введены санкции относительно Фирташа Дмитрия Васильевича, полный пакет, который может наша страна применить против этого господина», – сказал Данилов.



Он пояснил, что санкции против Фирташа введены за его участие в титановом бизнесе.



«Это поставка сырья, которое потом идет, и это отслежено нашими разведчиками, на военные предприятия Российской Федерации, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось достаточно долго», – подчеркнул секретарь СНБО.



Он отметил, что кроме Фирташа, санкции наложили на те преприятия, которые непосредственно аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ и использовали поставляемый его компанией титан в военной сфере.