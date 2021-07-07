Зеленский о США в «нормандии»: Расширение возможно, но не обязательно

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что завершение вооруженного конфликта на Донбассе зависит не от количества участников переговорного процесса, а от его качества. Так он прокомментировал вопрос журналиста относительно того, надо ли менять нормандский формат (Франция, Украина, Германия, Россия) и добавлять в него США.



Президент в очередной раз подчеркнул, что выступает за присоединение США к переговорам, но не обязательно к «нормандии» или «Минску».



«Я считаю, там идет торможение. Потому я выступал за расширение формата, чтобы присоединились мощные геополитические игроки, которые могут в первую очередь повлиять на РФ, а это значит, на окончание войны в Украине. Действительно, может быть другой формат, чтобы не ломать договренности внутри нормандского формата. Может быть еще один – параллельный. Но мне кажется, от количества форматов качество не меняется», – высказался Зеленский.



Он добавил, если Россия захочет закончить войну, она это сделает вне зависимости от того, будет ли это под давлением разных стран-партнеров Украины или нет. При этом Зеленский все же рассчитывает на «мощь США».