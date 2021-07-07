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Возобновление газоснабжения Марьинки и Красногоровки: ДонОГА предложила новый проект

07 июля 2021, 13:00

Возобновление газоснабжения Марьинки и Красногоровки: ДонОГА предложила новый проект

Донецкая обгосадминистрация предложила новый проект по возобновлению газоснабжения прифронтовых Марьинки и Красногоровки. Об этом сообщил председатель ДонОГА Павел Кириленко.

Он напомнил, что вопрос возобновления газоснабжения неоднократно обсуждался в Трехсторонней контактной группе, однако незаконные вооруженные формирования так и не подтвердили локальный режим прекращения огня, который нужен для безопасного проведения ремонтных работ.

В связи с этим ОГА разработала новый, более дорогой, проект по строительству газопровода, который будет проходить по другому маршруту — через Курахово.

«После обсуждения с местными жителями, когда мне задали вопрос: "Почему мы сразу не сделали газопровод через Курахово?" Разница очень простая: 20 миллионов [гривен] и около 200 [миллионов гривен]», — пояснил глава области.

По словам Кириленко, с областного бюджета уже выделены деньги на разработку проектно-сметной документации. Также ОГА подала предложение на финансирование строительства газопровода из разных источников.

Газораспределительная станция «Марьинка» вместе с газопроводом высокого давления с июля 2014 года выведена из строя в результате боевых действий. С тех пор 26 тысяч жителей Марьинки и соседней Красногоровки живут без централизованного газоснабжения. Также не работают газовые котельные, от которых зависит подача тепла в дома.

За все эти годы ремонт так и не был проведен из-за отсутствия гарантий безопасности.

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