На жилье для переселенцев выделили еще 18 миллионов гривен

Субвенцию размером более 18 миллионов гривен Кабинет министров направил на приобретение жилья для переселенцев по всей территории Украины.



Субвенция из государственного бюджета Украины может покрыть покупку 65 квартир примерно для 201 переселенца.



Наибольшее количество квартир приобретут в громадах Донецкой, Луганской и Херсонской областей.



В Донецкой области по две квартиры могут купить в Иллиновской и Северской сельских территориальных громадах, в Бахмутской городской территориальной громаде – 3 квартиры, в Авдеевской – семь, в Торецкой – одну.



В Херсонской области покроют покупку 17 квартир, в Луганской – 6.



В министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подчеркивают, что распределение субвенции формируется, когда утверждено совместное финансирование из местного бюджета.



Распределение остальных денег, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время, добавили в министерстве.