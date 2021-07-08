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В Минцифры рассказали, когда введут бумажный COVID-сертификат

08 июля 2021, 14:36

В Минцифры рассказали, когда введут бумажный COVID-сертификат

В Украине COVID-сертификат можно будет получить в бумажном виде с осени. Об этом рассказала проектная менеджерка Минцифры Екатерина Черногоренко, передает «Укринформ».

«Европейской спецификацией и в украинской разработке в планах есть часть продукта, которая называется бумажная версия COVID-сертификата. В ближайшее время, до окончания оценки Европейским Союзом, мы сможем предоставить возможность получать и сертификаты в бумажном виде», — сказала Черногоренко.

По ее словам, и в цифровом, и в бумажном вариантах COVID-сертификата будет QR-код, информация с которого расшифровывается с помощью соответствующего сканера.

Соответственно, COVID-сертификат планируется трех типов: о ходе полного курса вакцинации, о негативном ПЦР-тесте на определение COVID-19 и о том, что человек переболел COVID-19, что подтверждается данными из системы электронного здравоохранения.

Как добавила гендиректорка Директората Минздрава по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Мария Карчевич, получить такой сертификат можно будет через семейного врача и учреждение здравоохранения.

Также, планируется, что такой документ будет предназначен, как для выезда за границу, так и для «внутреннего пользования».

С 1 июля Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование COVID-сертификата в приложении «Дія».

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