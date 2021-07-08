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На Луганщине раскрыли хищения при восстановлении инфраструктуры в прифронтовой зоне

08 июля 2021, 20:55

На Луганщине раскрыли хищения при восстановлении инфраструктуры в прифронтовой зоне

Служба безопасности Украины раскрыла хищение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию инфраструктуры в Счастьенском районе Луганской области. Об этом сообщает Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

По данным следствия, местная строительная фирма в 2019 году выиграла тендер на проведение капремонта объектов, находящихся на балансе одного из сельсоветов. Согласно договору, подрядчики должны были отремонтировать несколько зданий и восстановить уличное освещение.

Правоохранители установили, что объем и стоимость работ были искусственно завышены, при этом использовались стройматериалы низкого качества. По данным СБУ, участники сделки вывели «в тень» почти 500 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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