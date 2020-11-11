Директора спецшколы на Луганщине подозревают в хищении денег при ремонте тротуара

На Луганщине директора областной специальной школы для детей с особыми образовательными потребностями подозревают в хищении денег на ремонт тротуара. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



По данным следствия, руководитель учебного заведения заключил договор с подрядной организацией по заключению тротуарной плитки во дворе и на детской площадке коммунального учреждения.



«Для незаконного завладения денежными средствами он внес в акты выполненных работ ложные сведения об объемах и стоимости ремонта. На основании этих документов в пользу фирмы-подрядчика безосновательно перечислено денежные средства в сумме более 700 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление других причастных лиц.



Директору сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) .