Почти 300 случаев коронавируса выявили в Украине за субботу

За субботу, 10 июля, в Украине выявили 290 случаев заражения коронавирусом, что на 217 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 374 человека, а пять умерли. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 241 043 человека. Из них выздоровели 2 177 293 пациента, а 52 597 человек умерли.



Вчера провели 25 356 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.