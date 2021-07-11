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Почти 300 случаев коронавируса выявили в Украине за субботу

11 июля 2021, 08:13

Почти 300 случаев коронавируса выявили в Украине за субботу

За субботу, 10 июля, в Украине выявили 290 случаев заражения коронавирусом, что на 217 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 374 человека, а пять умерли. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 241 043 человека. Из них выздоровели 2 177 293 пациента, а 52 597 человек умерли.

Вчера провели 25 356 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.

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