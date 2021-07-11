ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Золотом-5

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения жилого многоквартирного дома на улице Войкова, 8 в оккупированном Золотом‑5 (Михайловке) Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в жилых квартирах на третьем этаже наблюдатели видели пробоины в остеклении окон и балконных дверей.



Жители рассказали наблюдателям, что вечером 16 июня они услышали, как в окно попала пуля, после чего спрятались в комнате, выходящей на другую сторону. Владелица другой квартиры рассказала, что 16 июня ее не было дома, а повреждения она увидела, вернувшись домой 17 июня.



По оценке миссии, все эти повреждения возникли недавно вследствие огня из стрелкового оружия.