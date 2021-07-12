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Зеленский встретился с возможным преемником Меркель на посту канцлера

12 июля 2021, 08:43

Зеленский встретился с возможным преемником Меркель на посту канцлера

Президент Владимир Зеленский 11 июля начал рабочий визит в Германию, в ходе которого провел встречу с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Зеленский подчеркнул, что Германия является важным партнером Украины и выразил надежду, что федеральное правительство продолжит политику поддержки Украины.

«Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство продолжило политику поддержки Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствовало единству ЕС в отношении европейской интеграции и членства Украины в НАТО», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС. На встрече было отмечено, что во время Революции Достоинства украинцы «продемонстрировали приверженность европейским ценностям и готовность их отстаивать».

Президент сообщил о ситуации с безопасностью в регионе, прежде всего в контексте концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы.

Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в рамках Нормандского формата и Минского процесса.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу «Северного потока — 2». Зеленский подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию несет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС.

Они также обменялись мнениями относительно дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и налаживания еще более тесного партнерства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса. "Владимир Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны Европейского Союза, в частности Германии, в обеспечении

Армин Лашет является кандидатом на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС. 12 июля Зеленский проведет встречу с действующим канцлером Ангелой Меркель. 

Меркель обещает уйти в отставку после парламентских выборов, которые состоятся в сентябре. По их итогам станет понятно, представитель какой политсилы возглавит федеральное правительство.

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