Президент Владимир Зеленский не планирует в ходе рабочего визита в Германию обсуждать с канцлером Ангелой Меркель вопрос компенсаций Украине за реализацию проекта российского газопровода «Северный поток — 2».



Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга в Берлине, который транслировал телеканала «Украина-24».



«Позиция Владимира Зеленского такова, что "Северный поток — 2" — это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока — 2". Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим про гарантии безопасности — возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию», — сказал Никифоров.

Президент Владимир Зеленский с 11 июля находится с рабочим визитом в Германии. Он уже встретился с кандидатом на пост канцлера от блока ХДС/ХСС Армином Лашетом и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.



Сегодня вечером Зеленский встретится с действующим канцлером Ангелой Меркель. На повестке, в частности, вопросы относительно «Северного потока — 2» и урегулирования конфликта на Донбассе.