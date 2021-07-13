Боевики обстреляли поселок под Марьинкой впервые с 2016 года

В огородах жителей Тарамчука остались воронки после обстрела. Фото: Facebook Евгений Каплин

Сегодня незаконные вооруженные формирования обстреляли контролируемый украинскими военными поселок Тарамчук под Марьинкой. Поселок подвергся обстрелу из тяжелого вооружения впервые с 2016 года. Об этом сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин в Facebook.



По его словам, обстрел начался в 7:35 утра, 37 мирных жителей, оставшихся проживать в поселке, укрывались в подвалах и погребах около часа.



«По данным социального работника Гуманитарной миссии "Пролиска", проживающего в населенном пункте, на территории жилых массивов поселка в ходе обстрела образовалось 16 воронок, еще примерно столько же снарядов взорвались за пределами населенного пункта вблизи его окраин. По предварительной информации, в ходе обстрела были повреждены кровли и остекление в трех частных домах», – написал Каплин.



Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.



Каплин добавил, что на данный момент поселок обесточен из-за повреждения трансформатора и линий электропередач. Энергетики готовы приступить к восстановлению поврежденной инфраструктуры после предоставления письменных гарантий прекращения огня.

Последствия обстрела поселка Тарамчук 13 июля. Фото: Facebook Евгений Каплин