«ДНР»: Два человека пострадали от взрыва гранаты в Макеевке

Двое жителей Макеевки получили множественные ранения от взрыва гранаты, предполагаемый виновник задержан. Об этом сообщает пресс-служба «МВД» группировки «ДНР».



Взрыв произошел в Кировском районе Макеевки. Как отмечается, 27-летний макеевчанин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросил гранату в сторону жилого дома. В результате взрыва пострадало двое местных жителей, которые получили множественные оскольчатые повреждения.



По данным «МВД», подозреваемый задержан. При осмотре его жилища была найдена еще одна граната Ф-1 с запалом к ней. Задержанный заявил, что якобы нашел опасный предмет в 2015 году и хранил его в качестве сувенира.



Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы по статьям о «хулиганстве, совершенным с применением оружия» и «незаконном хранении оружия».