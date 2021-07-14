Арестович заявил, что дата саммита «нормандской четверки» все еще неизвестна

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что точная дата саммита «нормандской четверки» по-прежнему неизвестна. Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».



«Очень трудно сказать [когда эта встреча должна пройти], потому что это декларация не календарная, а декларация намерений. Дальше — дипломатическая работа, пойдут ли россияне на эту встречу — совершенно неизвестно», — сказал он.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что саммит «нормандской четверки» на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России может состояться в ближайшее время.