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Ермак заявил, что саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время

14 июля 2021, 12:58

Ермак заявил, что саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время

Саммит Нормадской четверки на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России может состояться в ближайшее время. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Главной задачей для всех нас остается восстановление мира [на Донбассе]. <...> Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских соглашений", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит N4, который состоится в ближайшее время», — написал Ермак в Facebook по итогам рабочего визита вместе с президентом Владимиром Зеленским в Германию.

По его словам, «безопасность стала одним из ключевых вопрос переговоров с немецкими коллегами».

«Северный поток-2» — это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона. «Северный поток-2» нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС«, — подчеркнул Ермак.

Руководитель президентского офиса выразил надежду на то, что Германия будет способствовать формированию единой позиции Европейского Союза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО, а также подчеркнул, что «по итогам визита в Германию стало очевидно, что никто без учета интересов Украины и гарантий их соблюдения ничего решать не будет».

По словам руководителя Офиса президента, в Германии также поднимались вопросы угроз Украине из-за концентрации российских войск у ее границ, проведения ключевых реформ в Украине, привлечении в Украину европейских инвесторов и развития «зеленой энергетики» в Украине.

12 июля президент Владимир Зеленский во время брифинга в Берлине заявил, что Украина поддержала немецко-французский проект «кластеров». По его словам, документ пока не одобрила только российская сторона.

24 марта российское издание «Коммерсант» опубликовало материал, в котором раскрывается суть подготовленного немецко-французского проекта «Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений» с соответствующими предложениями к проекту украинской и российской сторон по их видению урегулирования ситуации на Донбассе.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что кластеры по реализации Минских соглашений, предложенные Францией и Германией, обсуждаются как «попытка реанимации» мирных договоренностей.

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