Более 600 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 14 июля, в Украине выявили 623 случая заражения коронавирусом, что на 76 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 589 человек, а 20 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 242 868 человек. Из них выздоровели 2 179 665 пациентов, а 52 685 человек умерли.



Вчера провели 42 228 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.