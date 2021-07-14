Почти 550 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 13 июля, в Украине выявили 547 случаев заражения коронавирусом, что на 66 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 797 человек, а 25 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 242 245 человек. Из них выздоровели 2 179 076 пациентов, а 52 665 человек умерли.



Вчера провели 43 649 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.