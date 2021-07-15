Ляшко призвал украинцев старшего возраста вакцинироваться, чтобы страна избежала локдауна

Осеннего локдауна в Украине можно избежать, если люди из приоритетных групп будут привиты от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «РБК-Украина».



«Мы не исключаем этого», — ответил он о возможности нового локдауна.



При этом Ляшко подчеркнул, что у украинцев есть возможность избежать нового ужесточения карантинных мер. Для этого, по словам главы Минздрава, людям нужно убедить своих родителей, дедушек и бабушек пойти срочно привиться против COVID-19.



«Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным», — подчеркнул министр.



По словам Ляшко, если в Украине будут вакцинированы приоритетные группы, то «мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала».



Он добавил, что на сегодняшний день существующие карантинные ограничения «адекватны эпидситуации». «Но постановление о карантине у нас в силе», — напомнил министр.

Всего в Украине уже сделали 3 782 514 прививок от коронаивруса. Из них первую дозу получили 2 476 632 человека, а завершили вакцинацию, получив две дозы, — 1 305 882 человека.