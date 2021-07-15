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Ляшко призвал украинцев старшего возраста вакцинироваться, чтобы страна избежала локдауна

15 июля 2021, 11:16

Ляшко призвал украинцев старшего возраста вакцинироваться, чтобы страна избежала локдауна

Осеннего локдауна в Украине можно избежать, если люди из приоритетных групп будут привиты от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «РБК-Украина».

«Мы не исключаем этого», — ответил он о возможности нового локдауна.

При этом Ляшко подчеркнул, что у украинцев есть возможность избежать нового ужесточения карантинных мер. Для этого, по словам главы Минздрава, людям нужно убедить своих родителей, дедушек и бабушек пойти срочно привиться против COVID-19.

«Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным», — подчеркнул министр.

По словам Ляшко, если в Украине будут вакцинированы приоритетные группы, то «мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала».

Он добавил, что на сегодняшний день существующие карантинные ограничения «адекватны эпидситуации». «Но постановление о карантине у нас в силе», — напомнил министр.

Всего в Украине уже сделали 3 782 514 прививок от коронаивруса. Из них первую дозу получили 2 476 632 человека, а завершили вакцинацию, получив две дозы, — 1 305 882 человека.

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