Совет ЕС включил Украину в список стран, для которых необходимо снять ограничения из-за COVID-19

Европейский союз обнародовал обновленный список стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные из-за COVID-19, включив Украину. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Руанда и Таиланд, а в список добавлена Украина», — сказано в сообщении Совета ЕС.



Так, государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах.



Решение включить Украину в список по причине благоприятных факторов, связанных с уменьшением угрозы коронавируса, было принято на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (на уровне послов).



Список стран, для которых рекомендуется разрешить поездки в ЕС, пересматривается каждые две недели.