Более 700 случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

За четверг, 15 июля, в Украине выявили 737 случаев заражения коронавирусом, что на 114 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 616 человек, а 17 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 243 605 человек. Из них выздоровел 2 180 281 пациент, а 52 702 человека умерли.



Вчера провели 41 590 тестирований.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.