Дома и школа оказались в зоне обстрела в Донецке и окрестностях

Семь гражданских объектов и здание действующей школы были повреждены в результате недавних обстрелов на неподконтрольной властям территории Донетчины. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.



В Октябрськом районе Донецка на ул. Башкирской, 124, беспилотник СММ обнаружил свежие осколочные повреждения ствола и ветвей дерева, растущего приблизительно в 10 метрах от одноэтажного жилого дома.



На ул. Башкирской, 126 члены патруля Миссии видели во дворе несколько кирпичей, а также заметили трещину в двери и стене с юго-восточной стороны постройки. На расстоянии одного метра находилась свежая воронка, по оценке СММ, предположительно от разрыва минометной мины.



Еще одна воронка обнаружена в саду в 10 метрах от одноэтажного нежилого дома на ул. Абромисова, 35.



Эти повреждения образовались в ходе боевых действий 10 июля.



Еще 4 гражданских объекта и здание школы попали под обстрел в неподконтрольном поселке Гольмовский (49 км от Донецка).



На просп. Школьном, 10, наблюдатели видели около 20 отверстий в стене и окнах на первом и втором этажах двухэтажного жилого дома. На просп. Школьном, 11 — около 60 отверстий в стене и 2 окнах двухэтажного дома. На просп. Школьном, 12 — не менее 10 отверстий в стене и окнах двухэтажного жилого дома. На просп. Школьном, 13 — 8 отверстий в стене и окнах действующей школы.



На школьной спортивной площадке, СММ видела 4 свежие воронки.



Несколько человек сообщили, что указанные повреждения образовались во время боев 12 июля.



На двухэтажном жилом доме по ул. Гардина, 5, наблюдатели видели несколько свежих отверстий в стене и окнах на первом и втором этажах. В семи метрах от дома наблюдатели также видели воронку.