В Беларуси обыскали и задержали ряд журналистов

В пятницу, 16 июля, в Беларуси проходят обыски у журналистов телеканала «Белсат» и «Радио Свобода» и других медиа.



Как сообщает «Еврорадио», силовики пришли с обысками к журналистам Игорю Ильяшу, Глебу Лободенко, Павлу Можейко, Виктору Ярошуку, Галине Абакунчик, Анне Галете и Евгению Меркису.



Анну Галету — ведущую программы «Лукавыя навіны» — после обыска задержали по статье о «массовых беспорядках» и отправили на допрос.



Игорь Ильяш является соавтором книги «Белорусский Донбасс», и автором одноименного Telegram-канала. Его жена, журналистка Екатерина Андреева, осуждена и сейчас находится в колонии. Она была арестована в прошлом году на одном из митингов в Минске. Сегодня Ильяша увезли в неизвестном направлении.



Кроме того, оперативные действия прошли в домах у сотрудников «Радио свобода» Валентина Жданко и Инессы Студинской.



Как пишет «Белорусский партизан», сотрудники Брестского отдела уголовного розыска посетили журналиста Виктора Ярашука в Пинске. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон. Сам журналист на свободе.



Фотографа-фрилансера из Гродно Александра Саенко разыскивают.



Алесь Левчук и Милана Харитонова, брестские журналисты, писавшие материалы для «Белсата», находятся в Грузии, но силовики провели обыск у родителей Левчука.