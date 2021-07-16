В Киеве фанаты «Динамо» испортили рекламу «Шахтера»

Ультрас киевского «Динамо» минувшей ночью испортили несколько рекламных баннеров донецкого «Шахтера», размещенных на улицах столицы. Соответствующие фотографии были опубликованы на странице «WBC Ультрас Динамо» в Facebook.



На снимках видно, что с двух больших рекламных баннеров были сорваны эмблемы «Шахтера». «Вам тут не рады», — говорится в публикации киевских фанатов.

Испорченная реклама «Шахтера». Фото: WBC Ультрас Динамо / Facebook

«Шахтер» и бренд спортивной одежды Puma разместили рекламу на улицах Киева по случаю выпуска новой игровой формы «оранжево-черных». Презентация экипировки состоялась вчера вечером в «Украинском доме» в центре столицы.



По этому случаю на «Украинском доме» также были вывешены тематические баннеры.

«Украинский дом» в баннерах «Шахтера». Фото: Andrey Burlakov / Facebook

«Шахтер» не проводит матчи в Донецке с начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. В прошлом году «горняки» переехали со стадиона в Харькове на столичный НСК «Олимпийский». Эту арену «Шахтер» делит с «Динамо».