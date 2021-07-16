Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Киеве фанаты «Динамо» испортили рекламу «Шахтера»

16 июля 2021, 12:59

В Киеве фанаты «Динамо» испортили рекламу «Шахтера»

Ультрас киевского «Динамо» минувшей ночью испортили несколько рекламных баннеров донецкого «Шахтера», размещенных на улицах столицы. Соответствующие фотографии были опубликованы на странице «WBC Ультрас Динамо» в Facebook.

На снимках видно, что с двух больших рекламных баннеров были сорваны эмблемы «Шахтера». «Вам тут не рады», — говорится в публикации киевских фанатов.

Испорченная реклама «Шахтера». Фото: WBC Ультрас Динамо / Facebook

«Шахтер» и бренд спортивной одежды Puma разместили рекламу на улицах Киева по случаю выпуска новой игровой формы «оранжево-черных». Презентация экипировки состоялась вчера вечером в «Украинском доме» в центре столицы.

По этому случаю на «Украинском доме» также были вывешены тематические баннеры.

«Украинский дом» в баннерах «Шахтера». Фото: Andrey Burlakov / Facebook

«Шахтер» не проводит матчи в Донецке с начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. В прошлом году «горняки» переехали со стадиона в Харькове на столичный НСК «Олимпийский». Эту арену «Шахтер» делит с «Динамо».

Еще по теме

Организации
Динамо Шахтер
Прочее
Футбол Киев

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:55
В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожной станции. Начался пожар
13:56
В Донецке и Макеевке на шахтах – два происшествия
13:21
«ДНР»: В Макеевке подросток получил травмы от взрыва самодельного устройства
12:08
«ДНР» заявила о 217 заболевших и 11 умерших от COVID-19
11:58
В Донецке сгорели два магазина
11:40
В «ДНР» рассказали, что получить российские выплаты со СНИЛС практически нереально
10:46
«ЛНР»: 59 новых случаев COVID-19 и две смерти
10:26
Дома и школа оказались в зоне обстрела в Донецке и окрестностях
00:08
Кулеба призвал ОБСЕ добиться освобождения журналиста Есипенко
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 июля
20:34
Глава «ДНР» Пушилин заявил о желании вступить в «Единую Россию»
17:19
Госдуме предложат приравнять прописку в ОРДЛО к российской
17:01
Боевики отказали в пропуске патрулю ОБСЕ на четырех блокпостах
16:03
В Донецке начали записывать в сторонники «Единой России»
14:19
«Шаг политического отчаяния». В МИД Украины отреагировали на агитацию «Единой России» в ОРДЛО
все новости
14:55
В Донецке прогремел взрыв в районе железнодорожной станции. Начался пожар
13:57
В Украине началась онлайн-идентификация для переселенцев и жителей ОРДЛО
13:56
В Донецке и Макеевке на шахтах – два происшествия
13:28
Арестович обвинил Меркель в «сдаче» украинских интересов. Его раскритиковал Разумков
13:21
«ДНР»: В Макеевке подросток получил травмы от взрыва самодельного устройства
12:59
В Киеве фанаты «Динамо» испортили рекламу «Шахтера»
12:56
В Беларуси обыскали и задержали ряд журналистов
12:38
Венедиктова: Расследование катастрофы MH17 не окончено
12:22
Рада назначила Монастырского новым главой МВД
12:08
«ДНР» заявила о 217 заболевших и 11 умерших от COVID-19
11:58
В Донецке сгорели два магазина
11:40
В «ДНР» рассказали, что получить российские выплаты со СНИЛС практически нереально
10:46
«ЛНР»: 59 новых случаев COVID-19 и две смерти
10:26
Дома и школа оказались в зоне обстрела в Донецке и окрестностях
10:17
В Украине обновлен рекорд по числу прививок от коронавируса за сутки
все новости
ВИДЕО
70 лет на Донбассе: Как лемки и бойки сохраняют свои традиции ►
15 июля, 11:50
«Донбасс Арена» в бурьянах, отмена комендантского часа, КПВВ. Дайджест НД ►
11 июля, 22:45
Новая стратегия Кремля по ОРДЛО и Украине. Донбасс сегодня ►
10 июля, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция