«Шахтер» показал форму от Puma, в которой будет играть в новом сезоне

Новая форма «оранжево-черных». Фото: «Шахтер»

«Шахтер» представил игровую форму от Puma сезона 2021/22. Презентация состоялась 15 июля в «Украинском доме» в Киеве.



Новый домашний комплект формы — оранжевые футболки и черные шорты. В выездном комплекте будет черная футболка.

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Также впервые был представлен женский комплект формы. С нового сезона у «Шахтера» будет и женская команда.







Это первый год сотрудничества «Шахтера» со спортивным брендом Puma. Ранее стороны заключили пятилетний контракт.



До этого у «Шахтера» был контракт с Nike.