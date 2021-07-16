В ОРДЛО выдали на 700% больше российских паспортов по сравнению с 2018 годом – правозащитники

За четыре года темпы выдачи российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ускорились в сотни раз. Об этом говорится в отчете «Паспортизация РФ в ОРДЛО» общественной организации «Восточная правозащитная группа».



По данным организации, в 2018 году в ОРДЛО было выдано 83,08 тыс. паспортов РФ, в 2019 году – 299,42 тыс., в 2020 году – 409,55 тыс., с начала 2021 года – 585,14 тыс.



«Если сравнить 2021 и 2018 годы, то РФ увеличила количество выданных паспортов на 700%», – отмечают правозащитники.



В отчете анализируется ускорение темпов паспортизации: в 2019 году по сравнению с 2018-м – на 350%, в 2020 году по сравнению с предыдущим – на 30%, в 2021 году по сравнению с предыдущим – на 40%.



По состоянию на 1 января 2021 года группировки «ЛНР» и «ДНР» приняли 705 тыс. заявок на оформление паспортов РФ, в том числе в ОРЛО – 304 тыс. и в ОРДО – 401 тыс.



«До конца 2021 года РФ поставила НВФ "ЛНР" и "ДНР" задачу получить заявки на оформление паспортов РФ для 1 миллиона жителей ОРДЛО. Но оккупационные администрации не могут с ней справиться – в третьем квартале 2021 года люди стали массово выезжать из ОРДЛО на заработки, летний отдых, к родственникам, а также на вступительные кампании в вузы за пределами ОРДЛО», – констатируют правозащитники.



В отчете подчеркивается, что подконтрольные РФ «администрации» в ОРДЛО всеми возможными способами пытаются увеличить количество выданных местным жителям российских паспортов.



«Локальная цель оккупантов – это участие 500 тыс. жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, в голосовании на выборах в Государственную думу РФ в 2021 году», – резюмируют в «Восточной правозащитной группе».