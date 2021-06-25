Зеленский: Выдачей паспортов на Донбассе Россия нарушает Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта. Об этом он сказал в интервью на телеканале 1+1.



«350 — 400 тысяч паспортов — это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации», — сказал Зеленский.



Президент отметил, в приоритете потенциальных переговоров с президентом России стоят вопросы безопасности. И добавил, что «вопрос встречи с Владимиром Путиным стоит в повестке».



«С Кремлем сегодня это вопрос нашей вероятной возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по повестке, и по сроку, и месту встречи», — сказал Зеленский.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.



До конца 2021 года в ОРДЛО может быть выдано около 1 млн незаконных российских паспортов, а до конца 2024-го — более 2 млн.