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Зеленский: Выдачей паспортов на Донбассе Россия нарушает Минские соглашения

25 июня 2021, 09:06

Зеленский: Выдачей паспортов на Донбассе Россия нарушает Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта. Об этом он сказал в интервью на телеканале 1+1.

«350 — 400 тысяч паспортов — это подтвержденные данные. Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны Российской Федерации», — сказал Зеленский.

Президент отметил, в приоритете потенциальных переговоров с президентом России стоят вопросы безопасности. И добавил, что «вопрос встречи с Владимиром Путиным стоит в повестке».

«С Кремлем сегодня это вопрос нашей вероятной возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации соединились по повестке, и по сроку, и месту встречи», — сказал Зеленский.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.

До конца 2021 года в ОРДЛО может быть выдано около 1 млн незаконных российских паспортов, а до конца 2024-го — более 2 млн.

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