На Луганщине коронавирус выявили у еще 26 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 26 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Коронавирусом заболели жители Рубежного – семь, Попасной – пять, Северодонецка – четыре, Станицы Луганской – три, Кременной, Новоайдара, Старобельска – по два, Лисичанска – один.



Новых летальных случаев в регионе не фиксируют второй день подряд.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 829 жителей области. Из них выздоровели – 25 636 человек, умерли – 960.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 9,1 (при пороговом 60).

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