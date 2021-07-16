На Луганщине коронавирус выявили у еще 26 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 26 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Коронавирусом заболели жители Рубежного – семь, Попасной – пять, Северодонецка – четыре, Станицы Луганской – три, Кременной, Новоайдара, Старобельска – по два, Лисичанска – один.
Новых летальных случаев в регионе не фиксируют второй день подряд.
За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 829 жителей области. Из них выздоровели – 25 636 человек, умерли – 960.
Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 9,1 (при пороговом 60).