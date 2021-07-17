Почти 600 человек заболели коронавирусом в Украине за сутки

В Украине по состоянию за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины. Это меньше, чем днем ранее. К утру 17 июля за сутки выздоровели 676 человек, 16 человек умерли от осложнений.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали у 2 244 196 человек. Из них выздоровели 2 180 957 пациента, а 52 718 человек умерли.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.