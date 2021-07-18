В Украине коронавирусом заразились 229 человек за сутки

За субботу, 17 июля, в Украине выявили 229 случаев заражения коронавирусом, что на 362 случая меньше, чем днем ранее. Такую статистику опубликовало министерство здравоохранения.



При этом за сутки выздоровел 241 человек, а 8 – умерли.



За все время пандемии в стране подтвердили 2 244 495 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших выздоровели 2 181 198 пациентов, а 52 726 человек умерли.



Вчера провели 26 082 тестирования.



Наибольшее суточное количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), Киеве (43), Одесской (35), Винницкой (19), Киевской (17), Сумской (17) и Херсонской (15) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.