«ЛНР» сообщила о 78 заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области выявили 78 заболевших COVID-19, один пациент скончался. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ЛНР».



Подробности о географии новых выявленных случаев, возрасте заболевших и прочем в «ЛНР» не называют.



С начала пандемии «ЛНР» признает 5855 случаев коронавирусной болезни, из которых 4783 человека выздоровели, 518 — умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.

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