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Гайтана и KAZKA: Как Мариуполь отметил День металлурга

18 июля 2021, 13:54

Гайтана и KAZKA: Как Мариуполь отметил День металлурга

Гайтана на концерте в Мариуполе. Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета Гайтана на концерте в Мариуполе. Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник металлургов и горняков. Накануне в Мариуполе прошел праздничный концерт с участием украинских звезд Гайтаны и группы KAZKA. Празднование состоялось на Театральной площади.

Как сообщает пресс-служба горсовета, был организован традиционный телемост с другими городами-металлургами: Запорожьем и Кривым Рогом. Лучших работников промышленных предприятий города отметили премией «Золотая Звезда Метинвеста».

Перед выступлениями звезд украинской сцены мариупольцев поздравила кавер-группа Endorphins.

Певица Гайтана исполнила как свои известные хиты, так и новые песни. Множество собравшихся на концерт горожан подпевали, а во время песни «Не йди» включили телефоны, которые освещали вечернюю площадь.

«Я была в Мариуполе в последний раз в 2018 году. У вас люди очень позитивные и это придает энергии. Всегда рада сюда приезжать», – сказала певица.

После выступления Гайтаны на сцену вышла группа KAZKA, прозвучали известные хиты «Плакала», «Свята», «Пісня сміливих дівчат».

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