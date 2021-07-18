В Донецке показали еще один запущенный парк в центре города

Парк Ленинского комсомола в Донецке. Фото из соцсетей

Парк Ленинского комсомола в Донецке, расположенный за стадионом «Донбасс Арена» и возле гостиницы «Виктория», зарос сорняками, порядок в нем никто не поддерживает.



Фотографии плачевного состояния парка опубликовали в местных сообществах в социальных сетях.

На снимках видно, что газоны забиты сорняками в человеческий рост.

Знаменитые донецкие розы практически не видно в зарослях бурьяна.

Лавочки частично сломаны, с облущенной старой краской.

Как сообщают дончане, не работает уже примерно треть фонарей, а в относительном порядке поддерживают только территорию возле памятника освободителям Донбасса. Остальная часть парка имеет неприглядный вид.

Ранее сообщалось, что парк вокруг стадиона «Донбасс Арена» в Донецке пришел в запустение. За газонами никто не ухаживает, они заросли сорняками. Растительность пробилась даже через тротуарную плитку. Кроме того, засохли некоторые деревья.