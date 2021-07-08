Парк у «Донбасс Арены» зарос сорняками

Парк у «Донбасс Арены». Фото из соцсетей

Парк вокруг стадиона «Донбасс Арена» в Донецке пришел в запустение. Соответсвующие снимки опубликовали в местных сообществах в социальных сетях.



На фотографиях видно, что за газонами никто не ухаживает и они заросли сорняками. Растительность пробилась даже через тротуарную плитку. Кроме того, засохли некоторые деревья.

В самой чаше стадиона группировка «ДНР» продолжает проводить экскурсии. Стоимость экскурсионного тура — 200 рублей (75 гривен).



Недавно на такую экскурсию сходил бывший футболист, воспитанник «Шахтера» Виталий Виценец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitsenets' Vitalii (@vitsenets_vitalii)

До начала боевых действий в 2014 году «Донбасс Арена» была домашним стадионом футбольного клуба «Шахтер». Потом там находился логистический центр по раздаче гуманитарной помощи от фонда владельца клуба олигарха Рината Ахметова.



В марте 2017 года стадион захватила группировка «ДНР». Тогда же под контроль формирования перешли и заводы Ахметова и других украинских собственников.