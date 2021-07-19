Новым спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен

На должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ назначен финский дипломат Микко Киннунен. Об этом сообщает пресс-служба МИД Финляндии.



«Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа», — говорится в сообщении.



Украинская делегация в ТКГ по Донбассу ожидает от новоназначенного специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ финского дипломата Микко Киннунена содействия в установлении мира на востоке Украины. Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал Арестович в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



6 июля стало известно о возможном выходе из переговорного процесса в Трехсторонней контактной группе спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ, швейцарского дипломата Хайди Грау. По данным источников, объявление об уходе Грау ожидалось 21 июля.



Грау занимала пост с декабря 2019 года, сменив австрийского дипломата Мартина Сайдика.



Микко Киннунен в настоящее время является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии. В 2009–2013 годах Киннунен работал послом Финляндии в Казахстане и Кыргызстане. Кроме того, он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, а также в постоянном представительстве Финляндии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.