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В Славянске мужчина напал на бригаду скорой помощи

19 июля 2021, 20:23

В Славянске мужчина напал на бригаду скорой помощи

В Славянске Донецкой области мужчина напал на бригаду экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 июля. Бригада выехала на вызов к человеку без сознания. Пока фельдшер оказывала медицинскую помощь, товарищ потерпевшего напал на нее и автомобиль бригады.

«Фельдшер начала оказывать помощь 31-летнему молодому человеку. Но один из знакомых пациента начал вести себя агрессивно по отношению к фельдшеру: злословил в адрес медработника, оскорблял, толкал и плевал в лицо. Но этого ему показалось недостаточно, агрессия набрала обороты, он начал бросать камни в санитарный автомобиль, пытался влезть в салон и вытащить оттуда медработника», — рассказали в Центре.

О нападении было сообщено полиции.

Отмечается, что подобные случаи время от времени повторяются с тенденцией к увеличению их количества. «Но, к сожалению, медработники так и остаются незащищенными», — говорится в сообщении.

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