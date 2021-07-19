В Славянске мужчина напал на бригаду скорой помощи

В Славянске Донецкой области мужчина напал на бригаду экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 июля. Бригада выехала на вызов к человеку без сознания. Пока фельдшер оказывала медицинскую помощь, товарищ потерпевшего напал на нее и автомобиль бригады.



«Фельдшер начала оказывать помощь 31-летнему молодому человеку. Но один из знакомых пациента начал вести себя агрессивно по отношению к фельдшеру: злословил в адрес медработника, оскорблял, толкал и плевал в лицо. Но этого ему показалось недостаточно, агрессия набрала обороты, он начал бросать камни в санитарный автомобиль, пытался влезть в салон и вытащить оттуда медработника», — рассказали в Центре.



О нападении было сообщено полиции.



Отмечается, что подобные случаи время от времени повторяются с тенденцией к увеличению их количества. «Но, к сожалению, медработники так и остаются незащищенными», — говорится в сообщении.