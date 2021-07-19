«ДНР» ограничит доступ граждан к статистике

Так называемый парламент группировки «ДНР» инициирует ограничение доступа к статистической информации, для чего будет внесен соответствующий «законопроект». Такое решение принято на заседании под председательством Александра Ананченко.



В группировке считают, что «любые статистические данные недобросовестными пользователями могут неправильно интерпретироваться, умышленно искажаться и использоваться как элемент информационной войны против ДНР».



Запретить доступ к данным статистики предлагается до отмены военного положения, кроме общедоступной статистической информации. Перечень общедоступной статистической информации утвердит «минэкономики».



Исключения сделают для запросов главы группировки и других «чиновников» при «ДНР» — «генпрокуратуры», «верховного суда», «правительства», «депутатов» и др.