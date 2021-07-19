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Мариупольский аэропорт построят не в Мариуполе

19 июля 2021, 22:35

Мариупольский аэропорт построят не в Мариуполе

Мариупольский аэропорт построят на границе Донецкой и Запорожской областей. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает 0629.

По его словам, решение уже принято.

Ранее планировалось, что Мариуполь начнет ремонт старого аэропорта. Однако последние совещания в Офисе президента с участием Министерства инфраструктуры завершились сменой концепции.

Как пояснил Вадим Бойченко, изменение в локации связано с вопросами безопасности.

«Мы спросили у нашей Службы безопасности полетов, если 42 км от линии разграничения с оккупированной территорией это мало, то сколько — не мало? Оказалось, документа никакого нет. И тогда я предложил: Мариуполь теперь расширился до Мариупольского района. Покажите точку на карте, где строить аэропорт будет безопасно? И предложил стык двух областей — Запорожской и Донецкой, где-то в районе Бердянска. Аэропорт в том месте даст толчок к развитию сразу двум регионам. И эта идея была всецело поддержана и министерством, и президентом», — рассказал он.

По его словам, сейчас рассматриваются две локации для будущего строительства — Мангуш и Стародубовка. Мариуполь будет настаивать, чтобы аэропорт строился в Мангуше.

В настоящее время идет согласование локации, после чего год примерно займет процедура отведения земли под будущее строительство. И если все сложится, через год начнется строительство.

Проектирование не займет много времени, поскольку, по словам Бойченко, мариупольский аэропорт будет построен по уже реализованному проекту запорожского аэропорта. Нужно будет сделать лишь привязку к местности.

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