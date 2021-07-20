Reuters узнал о сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»

США и Германия в ближайшие дни объявят о сделке по газопроводу «Северный поток — 2» и Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.



«Мы ожидаем, что эти переговоры приведут к решению в ближайшие дни», — сказал один из собеседников агентства. Другой источник отметил, что обе стороны близки к соглашению, которое успокоит опасения как американских, так и украинских законодателей.



На прошлой неделе на встрече в Белом доме президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не приняли никаких решений по поводу трубопровода. Тогда они согласились, что России нельзя позволить использовать энергетику в качестве инструмента давления на Украину.



США считают, что трубопровод, строительство которого завершено на 98%, увеличит зависимость Европы от российского газа и может лишить Украину денежных поступлений за транзит газа.



Договоренность, о которой должно быть объявлено в ближайшие дни, предотвратит введение американских санкций против компании-оператора газопровода и ее руководства. По словам источников Reuters, обе страны объявят о значительных инвестициях способствующих модернизации энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающих энергетическую безопасность страны. Германия также обяжется поставлять Украине газа «реверсом» в случае прекращения подачи топлива из России.



Один из источников агентства сообщил, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Украина поддержала ожидаемое соглашение с Германией.