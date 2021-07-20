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В НАН прогнозируют «взрывной темп» по заболеваемости СOVID-19

20 июля 2021, 23:22

В НАН прогнозируют «взрывной темп» по заболеваемости СOVID-19

Национальная академия наук опубликовала исследования, которое указывает на завершение фазы падения заболеваемости COVID-19 в Украине. В НАН прогнозируют, что несмотря на все еще низкий уровень заболеваемости, существует угроза возникновения «взрывных темпов» такого роста.

Отмечается, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя — количество положительных ПЦР-тестов, количество новых госпитализаций и количество новых зарегистрированных случаев болезни.

«Отметим, что хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, но темпы недельного роста увеличивались в последние дни, поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока», — говорится в сообщении.

Растет также доля положительных результатов тестирования. В среднем за последние 7 дней она составила 2,44% против достигнутого 9 дней назад минимального значения в 2,08%, и такое значение является наибольшим со 2 июля 2021 года.

В то же время, ежедневное число летальных случаев незначительно снизилось в недельном усреднении.

Почти весь недельный прирост заболеваемости сосредоточен в группе «Юг», причем львиная доля прироста приходится на Одесскую область. За неделю в этой группе было зафиксировано на 38% больше больных, чем неделей ранее.

"В общем, на фоне низких показателей заболеваемости эпидемическая картина в регионах выглядит очень неоднородной во времени и слабо согласованной: различные показатели для одного и того же региона (госпитализации, выявления, результаты тестирования) могут демонстрировать противоположную локальную динамику.

Менее заметны очаги заболеваемости исследователи выделяют в Киеве и Сумской области.

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