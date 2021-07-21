В ТКГ создали подгруппу по экологическому мониторингу подтопления шахт

В Трехсторонней контактной группе создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии соприкосновения. Об этом сообщили в Украинской делегации для участия в ТКГ.



Ожидается, что данную экспертную подгруппу возглавит международный эксперт. Первое заседание подгруппы под его председательством состоится в сентябре текущего года.



До этого момента в ТКГ существовало четыре рабочих подгруппы — политическая, экономическая, гуманитарная и по вопросам безопасности.



Отмечается, что в настоящее время рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам обрабатывает детали организации визита экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.



Кроме этого, украинская сторона также подтвердила свою готовность ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых лиц.



Также были направлены ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.