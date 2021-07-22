Гибели на Евромайдане и Донбассе, крушение МН17. РФ подала в ЕСПЧ жалобу на Украину

РФ обратилась в Европейский Суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины в связи с событиями на Евромайдане в Киеве и Одессе, а также на Донбассе и ситуацией в Черноморском регионе. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.



В жалобе РФ возлагает на Киев ответственность за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также на Донбассе в ходе проведения АТО.



РФ также обвиняет украинские власти в преследовании инакомыслящих путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов, политиков и рядовых граждан; в дискриминации русскоговорящего населения, вытеснении использования русского языка из общественной сферы, прежде всего, из сферы среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей, в дискриминации российских компаний и предпринимателей.



Кроме этого, среди обвинений РФ в адрес Украины говорится про:



— гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации;



— лишение жителей отдельных районов Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;



— блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова;



— нападения на дипломатические, консульские и иные представительства Российской Федерации на Украине;



— крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г., вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий, и гибель 298 человек — всех пассажиров и членов экипажа;



— отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений.



Против России в ЕСПЧ находится 4 межгосударственные жалобы от Грузии и 9 от Украины.