Мандат миссии ОБСЕ в «Гуково» и «Донецке» продлили до конца сентября

Постоянный совет ОБСЕ продлил только на два месяца мандат наблюдательной миссии в российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области на границе с Украиной. Об этом сообщает «Укринформ».



Согласно решению, мандат миссии остается без изменений. Наблюдатели будут осуществлять мониторинг ситуации и передвижений через границу на двух российских пунктах пропуска и сообщать об этом в своих отчетах.



«Работа миссии вновь была продлена только на два месяца, поскольку делегация РФ и в дальнейшем препятствует продлению мандата на стандартный четырехмесячный период. Ранее, в конце мая, мандат этой наблюдательной миссии впервые продлен только на два месяца, до конца июля, поскольку Россия без предоставления объективных причин отклонила стандартное продление», — говорится в сообщении.



В МИД Украины тогда заявили, что это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России.



Неконструктивной назвали позицию России и в делегации Европейского Союза и США при ОБСЕ, которые призвали Россию не блокировать продление мандата на более длительный период и способствовать эффективному мониторингу на границе.



Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года.