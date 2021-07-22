«Газпром» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину

Компания «Газпром» готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года по новым контрактам исходя из технического состояния украинской газотранспортной системы и экономической целесообразности. Об этом заявил председатель правления корпорации Алексей Миллер, передает «Интерфакс».



«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — сказал Миллер.



При этом глава «Газпрома» назвал преимущества газопровода «Северный поток-2» для Германии. По словам Миллера, за счет на 2 км более короткого транспортного маршрута для потребителей ФРГ снижается конечная стоимость голубого топлива. Также выбросы СО2 через «Северный поток-2» меньше в 5,6 раз, заявил Миллер. Потому участие немецкой стороны в вопросах продолжения украинского транзита является полностью обоснованным, сказал глава «Газпрома».