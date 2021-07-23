На российском ТВ не показали выход команды Украины на открытии Олимпийских игр

Российский государственный «Первый канал», который ведет трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, не показал выход команды Украины во время парада атлетов. Об этом пишет РБК.



Трансляцию прервали на рекламу непосредственно перед появлением на поле сборной Уганды. Вслед за ней шли украинские олимпийцы.



В пресс-службе «Первого канала» этот перерыв в трансляции объяснили коммерческими обязательствами: парад длится около двух часов, и несколько раз его приходится прерывать на рекламу.



Украину на Олимпийских играх будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта.

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