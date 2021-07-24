Дзюдоистка Дарья Белодед завоевала первую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио

Спортсменка Дарья Белодед завоевала первую медаль для олимпийской сборной Украины в Токио. Она стала бронзовым призером соревнований по дзюдо. Поединок транслировал телеканал «UA:Перший».



Накануне японка Фуна Тонаки одолела украинку в борьбе за участие в финале, однако Дарья оставила за собой право соревноваться за «бронзу». Она выступает в весовой категории до 48 кг.



В решающем поединке Белодед победила 30-летнюю спортсменку из Израиля Ширу Ришони.

«Бронзовый» поединок Дарьи Белодед. Фото: скриншот трансляции соревнований